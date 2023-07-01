В столице президент уволил 4 чиновников.

Президент Владимир Зеленский своими распоряжениями от 30 июня уволил председателей райгосадминистрации в трех областях, а также четырех из 10 председателей райгосадминистрации Киева.

Документы обнародовано на официальном сайте главы государства.В частности в столице, согласно распоряжению №115, уволен председатель Деснянской РГА Дмитрий Ратников; распоряжением №116 - председатель Святошинской РГА Сергей Павловский; распоряжением №117 и №118 - освобожден от временного исполнения обязанностей председателей Днепровской и Подольской РГА столицы Павел Бабий и Сергей Коваленко соответственно.

Что касается областей Украины, то Зеленский своим распоряжением №114 уволил председателя Конотопской райгосадминистрации Сумской области Татьяну Сизон; распоряжением №119 - председателя Житомирской РГА Житомирской области Александра Хомича и распоряжением №120 - председателя Белоцерковской РГА Киевской области Людмилу Мерзлюк.

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В то же время президент подписал распоряжение №121 и относительно нового назначения, в соответствии с которым Игорь Ковердяг возглавил Голованевскую РГА Кировоградской области.

Кабмин сократил ряд должностных лиц из-за проблемы с укрытиями

Как сообщал УНИАН, 27 июня Кабмин на своем заседании объявил об увольнении ряда должностных лиц в связи с выявленными нарушениями и проблемами при содержании, обустройстве укрытий и хранилищ для населения. Проведенная перед этим проверка состояния укрытий показала, что 77% из них пригодны к использованию, но есть много таких, которые не соответствуют никаким стандартам.

По результатам заседания правительства, было решено уволить: председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области Александра Хомича, председателя Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области Людмилу Мерзлюк, председателя Конотопской районной государственной администрации Сумской области Татьяну Сизон, председателя Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Дмитрия Ратникова, председателя Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации Сергея Павловского.

Также правительством было согласовано освобождение Павла Бабия от временного исполнения обязанностей председателя Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации и Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Кроме того, выговоры объявлены: председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко, начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попку, председателю Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергею Садовому, председателю Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Кириллу Фесику, председателю Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Наталье Кондрашовой, председателю Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Ирине Чечетци.

Также выговоры объявили первому заместителю председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николаю Калашнику и первому заместителю председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александру Поповцеву, на которых распоряжениями президента временно возложено исполнение обязанностей председателей соответствующих райгосадминистраций.

Проверка укрытий была вызвана трагическим событием в ночь 1 июня с. г. Тогда во время объявления воздушной тревоги в связи с массированной атакой россиян на Киев, погибли три человека - две женщины и девочка, которые не смогли укрыться в укрытии, потому что дверь к нему была закрыта.

После этого президент Зеленский поручил в течение десяти дней проверить состояние всех укрытий и бомбоубежищ по стране, а также возможность свободного доступа к ним.

26 июня президент Украины ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которое предусматривает, в частности, усиление административной и уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.

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