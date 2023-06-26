Президент Украины подписал указ, касающийся содержания укрытий в нашем государстве.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которое предусматривает, в частности, усиление административной и уголовной ответственности за ненадлежащее содержание укрытий.

Соответствующий указ №353/2023 опубликован на сайте главы государства. Так, в решении СНБО от 23 июня речь идет о неудовлетворительной работе по обеспечению готовности укрытий для их использования в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, а также Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви.

СНБО поручил местным властям принять меры для привлечения к дисциплинарной ответственности руководящих работников и других должностных лиц, отвечающих за содержание и эксплуатацию укрытий в вышеупомянутых областях и городах.

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О результатах таких мероприятий местные администрации должны проинформировать СНБО до 30 июня.

Кроме того, Кабмину поручено определить защитные сооружения гражданской защиты, имеющие стратегическое значение для обеспечения защиты населения, а также обеспечить системные проверки их надлежащего состояния.

Также в правительстве должно быть определено должностное лицо, которое будет координировать и контролировать процесс приведения укрытий в надлежащее состояние, и создана комиссия во главе с вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины для проверки состояния мостов.

В то же время до 31 июля Кабмин должен внести в Верховную Раду Украины предложения насчет изменений в Уголовный и Административный кодексы Украины насчет усиления уголовной и административной ответственности должностных лиц за ненадлежащее содержание, эксплуатацию укрытий и необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа к ним.

Также речь идет о предложениях насчет изменений в законодательные акты для предоставления полномочий работникам полиции и спасателям принимать решения о привлечении к ответственности балансодержателей (владельцев) укрытий за нарушение требований насчет надлежащего содержания, эксплуатации таких объектов, а также за необеспечение беспрепятственного круглосуточного доступа к ним в случае объявления сигнала тревоги.

Правительство должно разработать изменения и насчет обязательства застройщиков при строительстве жилых домов, учебных заведений и других зданий социальной инфраструктуры планировать подземные укрытия или сооружения двойного назначения.

До 31 июля Кабмину поручено обеспечить обновление (разработку) государственных строительных норм и стандартов в сфере укрытий, а до 15 июля - проработать вопрос о выделении органам государственной и местной власти дополнительного финансирования на обустройство укрытий в учреждениях с массовым пребыванием людей (учреждения здравоохранения, социальной защиты и т.д.).

Кроме того, министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны до 31 августа обеспечить содержание в постоянной готовности имеющихся укрытий и принять меры для увеличения их количества для безопасности персонала объектов критической инфраструктуры и субъектов хозяйствования, относящихся к сфере их управления.

Областные и Киевская городская военные администрации совместно с органами местного самоуправления должны до 30 июня изъять из электронных карт укрытий те объекты, которые по техническим или иным причинам не могут использоваться для укрытия, а до 25 июля - привести в надлежащее состояние имеющиеся укрытия, обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним, а также принять меры для увеличения количества укрытия.

Важные новости об укрытиях в Украине - сейчас это стоит знать

Как известно, тема непригодности большого количества укрытий в Украине неоднократно озвучивалась в СМИ и соцсетях.

Однако, нового витка эта история приобрела после трагических событий в ночь на 1 июня в Киеве. Тогда группа людей не смогла войти в укрытие поликлиники, потому что оно было закрыто, и попала под вражеский ракетный удар. В результате атаки погибли три человека - две женщины и девочка.

24 июня министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в украинском государстве сейчас пригодны для использования 77% укрытий.

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