Один водитель забрал у другого ключи от автобуса, в котором находились пассажиры, и уехал.

Во Львове сегодня утром произошел конфликт между двумя водителями маршруток.

Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел около 8 утра на ул. Гетьмана Мазепы, где водители маршрута №184а не поделили пассажиров и подрались между собой.

Один водитель забрал у другого ключи от автобуса, в котором находились пассажиры, и уехал.

"Водитель 184а начал обгонять другую маршрутку 184а, подрезать. Водитель моей маршрутки остановился, тот соответственно тоже. Подойдя к нашей маршрутке, он открыл дверку водителя и начал его бить, и сразу забрал ключи. Маршрутка начала просто катиться, водитель быстро среагировал и пытался остановить транспорт. Водитель выбежал за ключами, но его коллега уехал", - рассказала пассажирка маршрутки Ирина.

Как сообщил на странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, водитель 184а подрезал на дороге другого водителя 184а, забежал в салон, ударил в лицо водителя, забрал ключи от его маршрутки и поехал.

Пострадавший водитель вызвал на место инцидента полицию.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Львова Екатерины Рыбий, полицейские догнали водителя маршрутки, который забрал ключи, вместе с ним вернулись на место инцидента и доставили обоих водителей в Шевченковский отдел полиции. Однако уже в участке потерпевший передумал писать заявление.

Как отмечает издание Zaxid.net пригородный маршрут №184а сообщением пгт. Рудное - ул. Щурата обслуживает перевозчик "Успех БМ".

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Директор управления транспорта Львовской ОГА Степан Рудницкий сообщил, что уже провел разговор с руководством компании, оно выясняет обстоятельства.

"На маршруте задействовано 14 автобусов, которые курсируют по достаточно плотному графику, очевидно, они попали в пробки и сместился график движения. Перевозчик отстранил обоих водителей от работы на время выяснения обстоятельств. Их привлекут к дисциплинарной ответственности - выговору или увольнения", - пояснил Рудницкий.

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Автор: Александр Топчий