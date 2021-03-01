Чиновники использовали дипломатические документы для собственного обогащения.

Контрразведчики службы безопасности Украины заблокировали канал контрабанды в Европейский Союз, организованный должностными лицами Министерства иностранных дел Украины. на границе у фигурантов изъяли 16 кг золота и иностранную валюту.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники сделки перемещали через государственную границу Украины валюту, золото и подакцизные табачные изделия.

В частности, на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками. "На нем чиновники МИД Украины пытались перевезти в ЕС: 140 тыс. долларов США, 67,2 тыс. евро, 11,6 тыс. польских злотых, почти 16 кг изделий из золота, ориентированной стоимостью 15 млн грн; табачные изделия в количестве 8 826 блоков на 1,5 млн грн по ценам черного рынка», - говорится в сообщении.

Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос об уведомлении подозрений фигурантам.

Как чиновников МИД разоблачили на контрабанде

Сегодня, 1 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отозвал из Польши двух дипломатов из-за подозрений в коррупции.

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на «горячем» – их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что за время его каденции на посту министра МИД не будет замалчивать такие «позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов».

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Автор: Юлия Янкевич