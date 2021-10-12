Украинка находилась на территории Польши на законных основаниях, отметили в МИДе.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в Польше в хостеле обнаружили мертвой гражданку нашей страны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Полиция города Стараховице в Свентокшиском воеводстве в Польше сообщила об обнаружении 11 октября в одном из хостелов города умершую гражданку Украины", – поделились в МИД.

В связи с этим, Генеральное консульство Украины в Кракове уже вышло на связь с польскими следственными органами для установления причины и обстоятельств смерти.

Читайте такжеВ Польше авто с украинцами на скорости влетело в дерево и перевернулось: тела вырезалиПо информации МИДа, украинка находилась на территории Польши на законных основаниях.

"Консулы сейчас разыскивают родственников умершей. Родные могут обратиться за консульской помощью в генеральное консульство Украины по телефону "горячей линии": +48 669 352 962 или электронной почте: [email protected]", – добавили в ведомстве.

Ранее польские СМИ сообщили, что в Польше загадочно умерла 51-летняя гражданка Украины. Журналисты узнали, что женщина потеряла сознание в хостеле, и ей вызвали скорую.

По неподтвержденным сведениям, прибывшие медики не смогли спасти украинку.

Автор: Виталий Саенко