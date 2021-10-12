Врачи скорой помощи пытались помочь украинке, но она так и не начала подавать признаков жизни.

В Польше загадочно умерла украинка, обстоятельства ее смерти пока что остаются неустановленными. Женщину, которой был 51 год, нашли в хостеле, к тому моменту она уже была без сознания.

Об этом сообщает польское издание Polsat News.

Так, Павел Кусяк - представитель полиции в Стараховице, что на юго-востоке Польши, сообщил об известных правоохранителям деталях инцидента. 11 октября 51-летняя украинка потеряла сознание в хостеле. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Когда медики прибыли на место, она так и не пришла в себя даже после помощи врачей. Однако что именно случилось с украинкой, почему она потеряла сознание, а также из-за чего она скончалась - пока что остается загадкой.

Читайте такжеВ Одессе отец с сыном жестоко избили мужчину и бросили в поле умирать (фото, видео)В течение нескольких часов полиция работала на месте инцидента. Расследование смерти женщины взяла на себя прокуратура. Правоохранители не исключают, что кто-то может быть причастен к инциденту.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Польше украинец напал с ножом на жену и сына. Мужчина утверждает, что хотел защитить семью и после нападения он пытался себя убить.

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Автор: Полина Кузенко