После волны хейта женщина решила сменить никнейм, но от СБУ не укрылась.

Бьюти-мастер из Днепра Ольга Синегина настолько возмутилась отсутствием электроснабжения, что призвала украинцев к свержению власти. После волны хейта женщина закрыла аккаунт в соцсети, меняла никнейм, но Служба безопасности Украины все же нашла ее.

Как сообщает Телеграм-канал "Труха", Синегина вдохновилась протестом киевлян с требованием восстановить электроснабжение. Женщина опубликовала Stories, в которой поддержала эти протестные настроения.

"Я полностью поддерживаю! А также еще нужно свергнуть правительство! Чтобы неповадно было устраивать геноцид своему народу", - написала возмущенная украинка.

Видео дня

Впрочем, среди фолловеров женщины не нашлось ее единомышленников. Пользователи забросали хейтом украинку, поэтому она сначала закрыла свой аккаунт, а затем несколько раз меняла никнейм. Впрочем, от СБУ она не укрылась.

Видео с извинениями появилось уже через несколько часов. Женщина пояснила, что на эмоциях опубликовала скандальную Stories, но она уверяет, что поддерживает Украину и верит в ВСУ.

"В связи с тем, что систематически отключают свет, я не могу приготовить еду своему ребенку, не могу ее обслуживать. На эмоциях я выложила в Instagram Stories о недавнем протесте в Киеве и написала о свержении власти. Я ни в коем случае не призываю вас к этому. Я за нашу власть, за целостность Украины. Слава ВСУ! И, конечно же, я хочу извиниться перед всеми, кого я обидела своими неправильными высказываниями, перед матерями, перед военными, перед всеми я хотела бы извиниться", - сказала женщина после общения с СБУ.

Другие антиукраинские скандалы

Несколько дней назад сетью распространяли видео, на котором 21-летняя украинка отрицает свой партиотизм, а украинский народ называет "самым нищим в мире".

"Я родилась в Украине, и это моя самая большая ошибка, если откровенно. Поэтому я говорю на украинском, но Украина - самый тупой народ, я не патриотка, я не за Россию, но я за то, чтобы родиться в другой стране", - заявила девушка.

К девушке наведалась СБУ. После беседы скандальная украинка заявила, что все ее заявления не соответствуют действительности. На самом же деле она не любит Россию, не поддерживает войну, а по-русски вообще "говорила впервые".

Перед этим украинка, проживающая в Ивано-Франковске, заявила, что Россия точно победит та объяснила, что просто "думает реалистично". Однако позиция девушки относительно войны резко изменилась, когда ее прямой эфир стал резонансным. За считанные часы она записала видеообращение с извинениями.

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