По словам девушки, все ее заявления были только словами, На самом деле она так не считает.

21-летняя украинка с никнеймом _liya_ja, которая оскандалилась образами Украины и мечтами о жизни в Европе и США, оперативно извинилась и раскаялась. По ее словам, все ее заявления не соответствуют действительности. На самом же деле она не любит Россию, не поддерживает войну, а по-русски вообще "говорила впервые".

Видео извинений украинки опубликовал Телеграм-канал "Катарсис". На кадрах девушка отмечает, что с ней провели беседу работники Службы безопасности Украины.

"Я хочу попросить прощения за свои вчерашние действия и слова. Я так не считаю. Я не поддерживаю Россию, не поддерживаю войну, не поддерживаю русский язык и по-русски я говорила впервые в жизни", - уверяет девушка.

Она попросила у всех защитников Украины и их семей, которые ждут героев домой. "Я раскаиваюсь в своих действиях и обещаю больше такого никогда не делать. Слава Украине! Героям Слава!", - заявила девушка.

Что предшествовало

Утром сетью распространяли видео, на котором 21-летняя украинка отрицает свой партиотизм, а украинский народ называет "самым нищим в мире".

"Я родилась в Украине, и это моя самая большая ошибка, если честно. Поэтому я разговариваю на украинском, но Украина - самый тупой народ, я не патриотка, я не за Россию, но я за то, чтобы родиться в другой стране. В любой: Европа, Канада, Америка, но только не Украина. Потому что Украина - это самый бедный народ", - заявила девушка, смеясь.

Как отметила девушка, ей "настолько легко говорить по-русски". "Я бы все отдала, чтобы родиться не в Украине", - добавила украинка.

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