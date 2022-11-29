Обошлось без погибших и раненых.

Появились детали ночного удара российских оккупантов по Днепру. Рашисты запустили по мирному городу четыре ракеты.

В своем Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что обошлось без раненых. Однако на этом вражеские атаки не закончились, рашисты обстреляли Никопольский район.

"Россияне ударили по Днепру. Направили на ночной город несколько ракет. Попали в частное предприятие. Уничтожены производственные помещения... По уточненной информации, россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили", - сообщил он.

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А Никопольский район россияне обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Резниченко сообщил, что под вражеский прицел попала Красногригорьевская громада. К счастью, никто не пострадал.

"В других районах кричали сирены, и обошлось без атак. И на эту минуту спокойно. Не пренебрегайте воздушной тревогой. Переходите в безопасные места.

Ночной удар по Днепру: что известно

Вчера, 28 ноября, в двух областных центрах прогремели взрывы. В ряде областей Украины была воздушная тревога. Взрывы были слышны в Днепре и Полтаве.

Впоследствии стало известно, что в Днепре рашиси попали в частное предприятие. Вследствие этого были уничтожены производственные помещения, началсяв пожар.

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