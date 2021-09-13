По словам женщины, к похищению мужчина привлек других людей.

Стало известно, при каких обстоятельствах отец похитил ребенка у бывшей жены в Броварском районе под Киевом.

Об инциденте рассказала мать ребенка Юлия Старцева на своей странице в Facebook.

По ее словам, вчера в 11:42 "группировка из четырёх человек" похитила ее сына. Отец ребенка, пишет она, заранее готовился к этому - взял в прокате машину и нанял мужчин на другом авто. Один из них посадил ребенка в машину.

"Это случилось на глазах у Даши и по сей момент ее трясёт. Дима орал, машина, снятая в прокатном агентстве, улетела на огромной скорости через технический выезд городка, где уже были взломаны ворота. Далее группировка похитителей бросили в поле снятое авто (насколько я понимаю они думали, что машину не найдут), пересели в другую машину - есть более двух свидетелей, которые сказали, что видели, как пятеро мужчин запихивают орущего ребёнка в авто", - пишет женщина.

По ее данным, ребенка возили в одну из частных клиник на осмотр к педиатру.

"Вечером, видимо получив сообщение от прокатного агенства, что машину забрали на полицейскую штрафплощадку, в участок явились мать Евгения, бывший его сожитель (по совместительству адвокат) и муж матери. Данные о местонахождении ребёнка отказались предоставить. Показали полиции фото, где Дима с опухшими от слез глазами…", - пишет она. И добавляет, что ее обвиняют в том, что она "плохая мать".

Отец ребенка, по ее словам, ранее угрожал, что отберет его, разборки даже доходили до суда.

Как сообщал УНИАН, полицейские устанавливают местонахождение похищенного ребенка и его отца. Машину, на которой, вероятно, увезли ребенка, нашли в поле.

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Автор: Юрий Годован