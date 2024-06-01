Нападение случилось на улице возле партийной агитационной палатки.

В Германии напали на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, который активно выступает за увеличение поставок оружия Украине. Об этом пишет издание Schwäbische Post

Кизеветтер представляет в Бундестаге оппозиционную партию ХДС. Нападение на него произошло сегодня утром возле партийной агитационной палатки в городе Аален (регион Баден-Вюртемберг). Политик получил легкие травмы.

"Я простоял там менее пяти минут, когда он подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны". После этого он толкнул меня и свалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошёл за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил меня и толкнул", – рассказал журналистам потерпевший.

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По предварительным данным, нападавшим оказался некий Петер Бауэр – кандидат в депутаты местного совета, представляющий другую партию.

Позиция Кизеветтера по войне в Украине

Как писал УНИАН, Родерих Кизеветтер, занимая пост заместителя главы парламентского комитета Бундестага по контролю за разведслужбами, неоднократно высказывался за усиление западной помощи Украине.

Так, на днях он призвал страны Запада взять на себе защиту неба в западной части Украины, чтобы украинская ПВО могла сосредоточиться на защите неба в прифронтовых регионах.

Ранее он также призывал Запад обеспечить Украину всеми необходимыми инструментами, чтобы перенести войну в саму Россию и тем самым принудить ее к миру.

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