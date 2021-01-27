В полицию обратились представители Консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами.

На Закарпатье полиция открыла уголовное производство по обращению Консульства Венгрии в городе Берегово по факту угроз украинцам венгерского происхождения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

«Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители Консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения», - говорится в сообщении.

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Следователи полиции по данному факту проводят расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, сопряженное с угрозами. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Скандал с венграми на Закарпатье: что известно

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Автор: Светлана Макринская