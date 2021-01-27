Санкция за угрозы предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы / фото Голос Карпат

На Закарпатье полиция открыла уголовное производство по обращению Консульства Венгрии в городе Берегово по факту угроз украинцам венгерского происхождения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

«Сегодня, 27 января, в полицию обратились представители Консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения», - говорится в сообщении.

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Следователи полиции по данному факту проводят расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, сопряженное с угрозами. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Скандал с венграми на Закарпатье: что известно

  • 30 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича и у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

  • 21 ноября во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. СБУ проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях указанных депутатов.

  • В конце ноября ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовавшем провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в балаклаве, которое на фоне указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой «Правого сектора» угрожает украинцам венгерского происхождения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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Автор: Светлана Макринская