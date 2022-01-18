Запуганный Егор после инцидента находится в больнице с родителями.

Анна, мать 14-летнего Егора, который подвергся нападению сверстников в доме под Запорожьем, рассказала историю спасения мальчика от расправы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL

Анна забила тревогу, когда в эту субботу, 15 января, ее сын - 14-летний Егор - надолго ушел из дома и его телефон был выключен. Чтобы найти сына., мать обзванивала родственников и знакомых. В частности, тех, чьи контакты остались в старом телефоне сына. Это помогло.

"Одна из его знакомых девочек сказала, что видела его на улице со Славиком Б. Это нехороший парень, Егор учился с ним с 1-го класса, но я всегда просила с ним не дружить. Я сразу набрала маму этого Славика. Дело в том, что она живет в городе, а ее сын, хоть ему и 15 лет, проживает самостоятельно в доме ее бывшего мужа. Узнала адрес и мы с мужем поехали туда", – рассказывает Анна.

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По этому адресу находилось семеро парней и девушек в возрасте 12-15 лет, в том числе и Славик.

"Вышел Славик. Телефон сына оказался у него. Он заявил, что Егор якобы дал ему его подержать. Он начал рассказывать, что якобы они отбили сына у каких-то мужиков на остановке, забрали у них его телефон и спасли его", - вспоминает женщина.

В конце концов вывели и сына Анны, который не держался на ногах.

"Вывели под руки, он уже не мог сам передвигаться! Я обняла его", - говорит женщина.

Уже от сына женщина узнает - его пытали (гасили об него окурки и заставляли их есть, поливали холодной водой, раздевали). Обидчики требовали деньги и угрожали расправой.

"Сначала речь зашла о какой-то девушке, потом у него начали требовать деньги. Просили тысячу гривен, потом сумма достигла 13 тысяч. ... Они ему сказали, что так (с пытками - УНИАН) будет до 21-го часа, а потом они его просто закопают", – рассказывает мама.

Сейчас запуганный Егор находится в больнице с родителями, а полиция выясняет все подробности инцидента.

Родители большинства подростков, участвовавших в пытках, до сих пор не извинились.

"Мама задержанного полицией Славы плакала, но говорила, что пусть он сам теперь отвечает за свои поступки, она его предупреждала. На контакт выходила мама еще одного участника этого издевательства, извинялась за сына, предлагала помощь, хотела приехать и встретиться. Но я пока никого из них видеть не хочу", – говорит мать Егора.

Ранее УНИАН стало из собственных источников в правоохранительных органах, что подростки также пытались изнасиловать парня с помощью бейсбольной биты.

По данному факту открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины, по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины и ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) УК Украины.

Личности всех злоумышленников установлены, правоохранители доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей. Двух обидчиков, обоим по 15 лет, задержали.

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