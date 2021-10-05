В Одессе управляющий рестораном напал на съемочную группу, делавшую репортаж о работе этого заведения.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вчера в Суворовском районе города, на побережье Черного моря.
"Во время записи видеосюжета о заведении питания в районе пляжа "Лузановка" управляющий одним из ресторанов, противясь съемке, вступил с представителями местного телеканала в конфликт и ударил видеооператора", – сказано в сообщении.
По факту препятствования журналистской деятельности (ч. 2 ст. 171 УКУ) открыто уголовное производство. Продолжается следствие.
Читайте такжеПоявились новые кадры нападения молодчиков на полицейских в ЧерниговеКак стало известно УНИАН, нападение совершено на съемочную группу телеканала "Думская". Как утверждают в СМИ, журналисты поехали проверять заведения, которые весь курортный сезон работали без разрешительных документов. На телеканале утверждают, что решили сделать репортаж после того, как соответствующая информация была озвучена на совещании в мэрии.
"Речь идет о гриль-таверне "Лев", которая принадлежит ЧП "Лев Золотой". Владельцами являются одессит Валерий Черный и жительница Балтского района Ольга Алексеенко. ЧП создано четыре года назад, уставный капитал – 100 грн, вид деятельности – ресторанные услуги", – рассказали на телеканале.
Как отмечается, съемочную группу телеканала вытолкали на улицу, при этом оппонент журналистов применял ненормативную лексику (ругался матом), кричал, что сломает оператору нос, если тот не удалит видеозапись и прочее.
Ранее сообщалось, как в Киеве мужчина напал на снимавших сюжет о гололеде журналистов.
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