Есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей.

Сегодня российская армия утром наносит удары по Херсону, в результате произошло возгорание и повреждение автомобилей, в одном из них заживо сгорел человек. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, после 11:00 российские оккупационные войска покрыли массированным огнем Центральный район Херсона.

"В результате обстрела есть разрушение складских помещений, повреждено около 10 автомобилей", - подчеркнул чиновник.

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По его данным, этот час известно, об одном раненом – 34-летний мужчина получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали.

На час раньше, около 10: 00, российские оккупационные войска также обстреляли Херсон. В пригороде они попали в загоревшуюся машину. После тушения пожара в салоне обнаружили тело владельца.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, это произошло в Днепровском районе областного центра.

"Попали в гражданскую машину. Из - за попадания снаряда она загорелась", - рассказал чиновник.

В Херсонской областной прокуратуре отметили, что человек погиб на автодороге в направлении села Надднепрянское. По данному факту начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, накануне на юге Украины в течение суток противник нанес 10 авиационных ударов с применением 45 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Разрушено и повреждено около сорока домов. Также враг дважды применил FPV-дроны и сбросил с БПЛА других модификаций почти 30 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Правобережья. Также российская армия осуществила 70 артиллерийских обстрелов с использованием около 400 снарядов, в том числе 18 обстрелов населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

В результате авиационных ударов и артиллерийских обстрелов погиб гражданский человек, 17 ранены. Повреждены четыре административных здания, библиотека, общежитие, более десяти частных домов и трансформаторная подстанция.

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