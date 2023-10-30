В результате обстрела пострадали двое мужчин и пятеро женщин.

Оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, сейчас известно о семерых пострадавших пассажирах. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его информации, сегодня после 14:00 российская армия атаковала Херсон с временно оккупированного левого берега.

"В Днепровском районе под обстрел попало маршрутное такси, которое принадлежит коммунальному предприятию города. По предварительнным данныи, ранения получили семь человек", - отметил он.

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По данным главы Херсонской областной ОВА Александра Прокудина, сейчас известно, что в результате обстрела пострадали двое мужчин и пятеро женщин. В частности, 36-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, а 69-летнюю жительницу госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Сегодняшние обстрелы оккупантами юга Украины - что известно

Сегодня рано утром оккупанты нанесли удар по Новобериславу Херсонской области - на село сбросили четыре управляемые авиабомбы, что привело к повреждению дома и хозяйственные постройки. Также под огнем захватчиков было Казацкое - ранение получила 86-летняя женщина, она госпитализирована.

Кроме того, оккупанты шесть раз из авиации ударили по двум населенным пунктам Бериславского района.

Также сегодня утром российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по судоремонтному заводу в Одесской области. Ранения получили несколько рабочих. В частности, в больницу были доставлены мужчина и женщина в состоянии средней тяжести. В Силах обороны юга Украины сообщили, что враг применил ракеты "Искандер-М".

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