На одном из направлений захватчики потеряли танк, пушки и катер.

На юге Украины ситуация остается напряженной, враг несет потери, но продолжает бомбардировать мирное население. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 52 оккупанта. Уничтожен вражеский танк, восемь орудий, шесть единиц автобронетехники, два ударных дрона "Ланцет", FPV-дрон и наблюдательный пункт. Также уничтожены катер и лодка захватчиков.

По данным украинских военных, оперативная обстановка в зоне ответственности этих подразделений ВСУ остается напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.

В Черном море находится пять вражеских кораблей, еще один - в Азовском. Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

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Отмечается, что в течение суток противник нанес 10 авиационных ударов с применением 45 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Там разрушено и повреждено около сорока домов.

Также дважды враг применил FPV-дроны и сбросил с БПЛА других модификаций 26 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Правобережья Херсонщины.

Кроме этого захватчики совершили 70 артиллерийских обстрелов с использованием около 400 снарядов, в том числе 18 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. При этом по Херсону враг бил по меньшей мере семь раз, также обстреляны Берислав, Белозерка, зимовник, Томина Балка, Казацкое, Антоновка, Очаков.

"В результате нанесения авиационных ударов и артиллерийских обстрелов погиб гражданский человек, 17 ранены. Повреждены четыре административных здания, библиотека, общежитие, более десяти частных домов, трансформаторная подстанция", - рассказали в Силах обороны.

Ситуация на юге Украины - детали

Накануне в Черном море находилось 8 кораблей вражеского флота, один из них-подводный ракетоноситель, вероятно, с четырьмя ракетами "Калибр" на борту. Также сообщалось, что было атакован юг ударными дронами с восточного побережья Азова. Пять из них уничтожили в небе над Николаевщиной, три - над Херсонщиной, один - над Кировоградщиной.

Тогда же противник нанес 12 авиационных ударов с применением 37 управляемых авиабомб по населенным пунктам Бериславского района Херсонщины. Было разрушено и повреждено до 4 десятков домов. Восемь раз враг применил FPV-дроны и сбросил с БпЛА других модификаций 14 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Правобережья Херсонщины.

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