Женщине грозит штраф, общественные или исправительные работы.

Учительнице киевской школы №58, которая била школьника с аутизмом, сообщено о подозрении.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, классному руководителю первого класса одной из столичных школ сообщено о подозрении по факту умышленного избиения малолетнего ученика.

В ходе дознания установлено, что действия учителя, которые приобрели значительный общественный резонанс в конце июня текущего года, после опубликованного в сети видео, произошли в марте текущего года.

Тогда работница образовательного учреждения безосновательно применила физическое насилие в отношении малолетнего ученика, который находится на инклюзивной форме обучения.

Читайте такжеИз-за гибели школьника на водопаде под Львовом у учительницы случился сердечный приступ

Неправомерные действия учителя квалифицированы по части 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль и не повлекли телесных повреждений.

Санкция указанной статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Сейчас дознание продолжается.

Как сообщал УНИАН, в июне народный депутат Павел Сушко в Телеграмм обнародовал видео, на котором учительница школы №58 жестоко избила ученика инклюзивного класса. По его данным, пострадавший ребенок имеет расстройства аутического спектра.

Он также отметил, что подобный инцидент в школе происходит не впервые.

Позже стало известно, что учительницу уволили.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева