Злоумышленник нанес 43-летней жертве шесть ножевых ранений.

В Одесской области задержан 26-летний мужчина, который зарезал свою знакомую женщину якобы «по приказу голоса», о чем убийца заявил правоохранителям.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 43-летнюю женщину с шестью ножевыми ранениями обнаружили вчера утром по месту жительства в одном из сел Болградского района.

Отмечается, что следы с места преступления привели правоохранителей к ее 26-летнего односельчанину. Выяснилось, что молодой человек был частым гостем убитой и в день преступления с ней выпивал алкоголь.

«По словам подозреваемого, во время застолья ему внезапно послышался голос, который приказал убить хозяйку. Он взял со стола нож и несколько раз ударил им женщину в шею», - сообщили в главке.

Окровавленное орудие преступления полицейские нашли в доме подозреваемого, нож он спрятал в туалете. Подозреваемого задержали, ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст.115 УК Украины). Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость подозреваемого.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая