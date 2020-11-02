Потасовка в ресторане произошла на рассвете 1 ноября, в стычке со стрельбой погиб мужчина.

Харьковский ресторан на улице Ярослава Мудрого, где в ночь на 1 ноября в результате потасовки погиб мужчина, работал несмотря на карантинный запрет. Полиция открыла соответствующее производство.

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Как сообщает «Суспільне», об этом сообщил начальник следственного управления Киевского районного отделения полиции Михаил Цап.

"Хочу сообщить, что по факту работы указанного ресторана следователями указаны сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325, за нарушение карантинных ограничений", — сказал Цап.

В связи с ограничениями карантинной «красной зоны», в которой сейчас находится Харьков, заведения общественного питания должны прекращать прием посетителей в 20:00.

Статья 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) предусматривает наказание от 17 тыс грн штрафа до восьми лет заключения.

Смертельная стрельба в Харькове

В одном из ресторанов Харькова в ночь на 1 ноября мужчина открыл огонь из пистолета. Гости заведения хотели его остановить и нанесли смертельные травмы.

Инцидент произошел в караоке-ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Сообщение в полицию поступило в 05:49.

Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, который зарегистрирован на него и начал стрелять.

Утверждалось также, что погибший стрелок - Смирнов Руслан Вадимович. Он якобы был охранником народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева. Впрочем, Шенцев опроверг эту информацию.

Полиция подтвердила инцидент. Погибшим оказался 37-летний харьковчанин.

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Автор: Дмитрий Захаров