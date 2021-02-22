Нападавшего обнаружили и задержали за пределами Харькова.

В Харькове полицейские оперативно задержали злоумышленника, который совершил убийство в Шевченковском районе.

Читайте такжеВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего врачам оружием (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Его обнаружили и задержали за пределами Харькова.

Мужчину доставили в Харьковское районное управление полиции № 3 для проведения дальнейших следственных действий.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. По санкции статьи ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Что этому предшествовало

В Харькове сегодня вечером на ступеньках супермаркета застрелили мужчину.

Убийство произошло около 19:30. Вызов на "103" поступил в 19:40. Со слов очевидцев, убили молодого человека выстрелом в голову.

В городе ввели полицейскую операцию "Сирена".

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Автор: Людмила Жерновская