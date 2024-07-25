Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киевском районе Одессы убили таксиста из-за отказа вести слишком много пассажиров в небольшом авто - во время конфликта водитель взялся за биту, а оппонент его ударил ножом. Как рассказали в региональном главке Национальной полиции, происшествие произошло вчера, 24 июля, около девяти часов вечера на улице Дмитрия Донского.

В частности, на спецлинию "102" поступило сообщение от местной жительницы о том, что она стала очевидцем драки двух мужчин, во время которой один из них нанес оппоненту повреждения, от которых тот упал на землю. Очевидец также сказала, что потерпевший лежит на обочине и не подает признаков жизни.

По данным полиции, на указанную улицу в Киевский район города приехал 53-летний местный таксист, который получил заказ на перевозку.

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Предварительно установлено, что причиной конфликта между мужчинами стал отказ таксиста перевезти сразу пятерых граждан, ведь его автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места.

"Его ответ возмутил одного из потенциальных пассажиров, который силой начал вытаскивать водителя из машины и применять к нему силу. Между мужчинами началась драка, в ходе которой водитель достал из багажника деревянную биту и защищаясь, ударил ею 30-летнего оппонента. Тот в свою очередь несколько раз ударил его ножом в грудь", - рассказали полицейские.

От полученных телесных повреждений таксист скончался на месте происшествия до приезда медиков. По словам правоохранителей, точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Сбежать с места преступления злоумышленнику помешали военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые в это время патрулировали прилегающую территорию, и другие очевидцы происшествия.

С места происшествия следователи изъяли вероятное орудие преступления, другие вещественные доказательства, имеющие значение по делу, которые направили на экспертизу.

По словам начальника следственного отдела Одесского районного управления полиции №1 Николая Каширкина, действия злоумышленника квалифицированы по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Фигурант задержан в процессуальном порядке.

"По результатам проведенного медицинского освидетельствования он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы", - сообщил Каширкин.

Другие инциденты в Одессе

Напомним, в Одессе полиция начала уголовное производство из-за драки, произошедшей на почве сексуальной ориентации. Конфликт произошел в начале июля после того, как видео, на котором парень целуется с другим парнем, "слили" в местный телеграм-канал, а затем - в чат жилого дома.

Соседка гражданина начала оскорблять парня в чате и пригласила на улицу, чтобы поговорить. Тот предупредил, что не будет вступать в драку, в то же время в случае агрессии использует перцовый баллончик. Находясь возле дома, на глазах у свидетелей, женщина обругала соседа и пыталась плюнуть ему в лицо, но тот применил баллончик - жидкость попала в лицо женщины. После этого ее муж, а затем и она сама начали бить парня, в том числе ногами. На место происшествия прибыли правоохранители. Обе стороны обратились в полицию с заявлениями.

Также сообщалось, что в Одессе маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего более 10 человек получили травмы. Тогда на месте ДТП работало сразу четыре бригады медиков. По словам врачей, в последнее время, во время жары, количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в дорожных авариях значительно увеличилось.

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