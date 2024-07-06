Частное видео парня попало в чат жилого дома.

В Одессе полиция начала уголовное производство из-за драки, произошедшей на почве сексуальной ориентации - супруги оскорбляли и избили соседа, который целовался с парнем, а тот, защищаясь, залил оппонентов из газового баллончика. Как сообщила организация KyivPride, конфликт произошел в начале июля после того, как видео, на котором парень целуется с другим парнем, "слили" в местный телеграмм-канал, а затем - в чат жилого дома.

Организация обнародовала видео, на котором зафиксирован конфликт между соседями - парнем, который целовался, и его оппонентами - мужчиной и женщиной.

Говорится, что соседка гражданина начала оскорблять парня в чате и пригласила на улицу, чтобы поговорить. Тот предупредил, что не будет вступать в драку, в то же время в случае агрессии использует перцовый баллончик.

Находясь возле дома, на глазах у свидетелей, женщина обругала соседа и пыталась плюнуть ему в лицо, но тот применил баллончик - жидкость попала в лицо женщины. После этого ее муж, а затем и она сама начали бить парня, в том числе ногами. На видео слышно, как какие-то люди просят, чтобы соседи прекратили избиение.

На место происшествия прибыли правоохранители. Обе стороны обратились в полицию с заявлениями.

В региональном главке Национальной полиции сообщили, что начали производство по факту конфликта между соседями с применением перцового баллончика, нецензурной бранью и дракой

"Инцидент произошел несколько дней назад во дворе дома на улице Краснова. Предварительно полицейские установили, что 35-летние муж и жена ссорились с 22-летним соседом. В ходе конфликта барышня хотела плюнуть в лицо молодого человека, на что тот распылил в ее сторону перцовый баллончик, попав газом также на ее мужа, который мгновенно бросился его бить. Впоследствии к избиению молодого человека присоединилась и женщина", - рассказали правоохранители.

Сейчас в территориальное подразделение полиции поступило два заявления от обоих мужчин о принятии правоохранителями мер в отношении действий друг друга. По данному факту дознаватели начали два производства по признакам части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется как умышленное легкое телесное повреждение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, его причину, а также полученные обеими сторонами повреждения.

ЛГБТ в Украине - последние новости

Напомним, украинский продюсер, работавший над созданием шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк принял участие в Марше равенства в поддержку прав и видимости ЛГБТК+.

Год назад Владимир сделал каминг-аут и теперь он часто показывает своего бойфренда в соцсетях, а 16 июня, в центре Киева состоялся Марш равенства, куда пришел Завадюк со своим возлюбленным Павлом Супрунюком.

Продюсер рассказал, что это первая такая акция в его жизни. По его словам, он верит в то, что она сможет быть примером и образцом для многих других стран, которые тоже болезненно трансформируются. Он отметил, что людям нужно бороться за свои права, говорить свободно о своей позиции, быть толерантными, открытыми, искренними, уважать права и границы друг друга.

В то же время продюсера возмутила акция противников, которые пытались помешать проведению Марша. Завадюк заявил, что не понимает, почему они против того, чтобы все были наравне, и добавил, что ему стыдно за протестующих.

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