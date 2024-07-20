Еще в одной аварии погибла женщина и тяжелые травмы получили три человека. Врачи говорят об увеличени количества ДТП из-за жары.

В Хаджибейском районе Одессы во время движения маршрутки водителю стало плохо и он врезался в припаркованный грузовик, в результате чего более 10 человек получили травмы.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, автопроисшествие произошло утром на перекрестке улиц Михаила Грушевского и Хуторской. По предварительной информации, во время движения рейсового автобуса в направлении центра города, водителю транспортного средства внезапного стало плохо. В результате он не справился с управлением и въехал в припаркованный в правой полосе грузовик с полуприцепом.

"Сейчас известно о 12-х пассажирах и водителе маршрутки, которые обратились за медицинской помощью. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, после чего ему будет дана правовая квалификация. Водитель маршрутки будет проверен на состояние опьянения.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, на место ДТП выезжало сразу четыре бригады медиков.

"В результате аварии женщины 35, 59 и 67 лет, а также 55-летний водитель маршрутки с различными травмами были госпитализированы в больницу", - рассказали в центре.

Медики акцентируют, что в последнее время, во время жары, количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в дорожных авариях значительно увеличилось.

В частности, сегодня скорая помощь получила еще один вызов - на участок трассы Киев-Одесса в Березовском районе Одесской области, где столкнулись два автомобиля. Говорится, что были госпитализированы с тяжелыми травмами трое пострадавших - 20-летняя женщина и мужчины 33 и 38 лет. В результате этой аварии еще одна пострадавшая - 34-летняя женщина - погибла на месте.

"Тяжелые погодные условия и несоблюдение правил дорожного движения приводят, к сожалению, к фатальным последствиям для людей", - отмечают в центре медицины катастроф.

ДТП с украинцами

Пятеро граждан Украины, среди которых четверо детей, в критическом состоянии после ДТП в Польше. По данным Министерства иностранных дел Украины, около 4.00 сегодня, 20 июля, в районе польского города Свецко в Любушском воеводстве микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом. В автобусе находилось 9 граждан Украины. Все они были госпитализированы. Среди пострадавших - 4 детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет.

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