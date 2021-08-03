Столичная прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство в производстве по факту смерти главы Белорусского дома в Украине..

Убийство главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова будет расследовать киевская полиция.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура на своей странице в

Facebook.

"Киевская городская прокуратура взяла под свое процессуальное руководство уголовное производство, начатое по факту смерти 26-летнего гражданина Беларуси, председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова. Согласно постановлению, дальнейшее досудебное расследование в данном производстве поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в г. Киеве", - сказано в сообщении.

Убийство Виталия Шишова

Гражданина Беларуси Виталия Шишова, пропавшего вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня около 8 часов утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы.

Тело было найдено неподалеку от его места жительства. Рядом был найден мобильный телефон. Накануне от сожительницы В. Шишова поступило сообщение о его внезапном исчезновении. По словам женщины, мужчина пошел на пробежку и не вернулся.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, будут проверены все возможные версии.

Картина происшествия будет установлена после проведения тщательного осмотра места происшествия, экспертиз, допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер наблюдения и информации о последних неделях его жизни.

На месте обнаружения тела продолжаются следственные действия.

Автор: Дмитрий Хилюк