Парню было всего 26 лет.

Во вторник утром в парке в Святошинском районе Киева обнаружили тело Виталия Шишова – активиста и председателя "Белорусского дома в Украине".

Накануне в ОО заявили об исчезновении парня после того, как он выбежал на пробежку. Некоторое время телефон Шишова еще был включен, однако на контакт он уже не выходил.

Виталий Шишов переехал в Украину осенью 2020 года после новой волны политических преследований в связи с протестами в Гомеле. Парню было всего 26 лет.

Чем занимался в Украине

Шишов – основатель некоммерческой общественной организации "Белорусский дом в Украине", которая активно помогает белорусам с переездом в Украину, пострадавших в результате действий режима Александра Лукашенко.

По данным белорусской службы Радио Свобода, организация "Белорусский дом в Украине" была связана с выходцем из Беларуси Сергеем Коротких, который в составе батальона "Азов" принимал участие в боях на Донбассе и получил украинское гражданство.

Людям помогали с поисками жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

В БГУ вспоминают, что парень брался абсолютно за все сферы деятельности, в частности – проведение акций в поддержку белорусов, обращение в госорганы для продвижения законопроектов, формирования диаспоры.

Кроме того, как рассказал его друг Юрий Щучко, Виталий также был "контрразведчиком" – исследовал данные белорусов, которые въезжали в Украину на правах беженцев. Поскольку существует вероятность пересечения границы замаскированных работников белорусского КГБ.

Слежка и след белорусского КГБ

Щучко заявил, что организацию предупреждали о возможных покушениях на их председателя со стороны белорусских спецслужб. Речь шла о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации.

"Сотрудники спецслужб Украины в негласных разговорах нас предупреждали о том, что агентура КГБ в Украине существует, и она увеличивается, в частности, из-за потока беженцев. Всех беженцев нельзя контролировать", – сказал он.

Да и сам парень знал, что "за ним охотятся", добавил Щучко. В заявлении БГУ уточнили, что ко всему этому белорус относился стоически.

Коллеги Шишова считают, что против него осуществлялась "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режима".

Полицейские негласно рассказали близким погибшего, что у того обнаружили сломанный нос.

Полиция открыла уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Правоохранители проверяют все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Автор: Яна Ставская