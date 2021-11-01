Нападавшие били мужчину молотком по голове.

В Днепре полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в убийстве 57-летнего рыбака.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Преступление произошло 28 октября в Новокодакском районе города. Тело мужчины обнаружил родственник.

По данным следствия, нападавшие молотком нанесли мужчине несколько ударов по голове и спрятали тело в багажник его автомобиля.

Читайте такжеВ Черноморске Одесской области во двор частного дома бросили свиную голову с воткнутым ножом (фото)Полицейские задержали двух мужчин 34 и 39 лет, причастных к убийству.

30 октября им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией статьи - до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Днепре мать шестиклассника с сыном избили учительницу ногами.

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Автор: Людмила Жерновская