Он уехал на рыбалку и пропал.

В Днепре в багажнике автомобиля нашли тело мужчины, который ушел на рыбалку.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на источники.

Тело 57-летнего мужчины обнаружили 28 октября на Набережной Заводской.

По предварительной информации, утром мужчина ушел на рыбалку, но перестал выходить на связь. Его сын поехал искать мужчину.

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По данным издания, голова умершего рыбака была в крови.

На место выехала следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Теперь правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина убила сожителя. На его теле обнаружили около десятка колото-резаных ран.

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Автор: Людмила Жерновская