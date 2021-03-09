Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Шевченковский райсуд Киева взял подозреваемую в убийстве полицейской в столице под стражу на два месяца.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Сейчас продолжается дальнейшее установление всех обстоятельств и мотивов убийства. Назначен ряд экспертных исследований.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Жестокое убийство в Киеве: детали

7 марта около 3:00 в полицию Киева поступила информация о том, что на улице Бажана обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Эксперты обнаружили на теле убитой многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

Столичного главка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Убитой оказалась полицейская, а подозреваемую в ее убийстве задержали. Известно, что женщины дружили.

Предварительной причиной убийства следователи считают внезапно возникший конфликт между задержанной подозреваемой и погибшей. Также, по предварительным данным, мотив преступления не связан со служебной деятельностью убитой.

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Автор: УНИАН