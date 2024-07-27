По ее словам, Вячеслава могли использовать в циничных целях, но женщина не верит, что именно он сделал роковой выстрел.

Мать подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Елена Зинченко рассказала, что всегда гордилась сыном и ставила в пример.

Как рассказала женщина в интервью "Слідство.Інфо", Вячеслав Зинченко не имеет вредных привычек, зато всегда уделял время футболу и книгам. По характеру он - "добрый и уравновешенный".

"Он был очень-очень прекрасный парень. Именно прекрасный, со всех сторон. Я не верю, что он мог застрелить человека, возможно, его кто-то использовал для отвлечения внимания в момент преступления. Он всегда привлекал внимание, был капитаном футбольной команды долгое время. Финансами сына обеспечивал отец, дополнительно Слава зарабатывал в интернете на криптовалюте", - говорит Елена Зинченко.

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Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион: что известно

Накануне подозреваемый в убийстве языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслав Зинченко не признает своей вины в преступлении, которое ему инкриминируют.

После судебного заседания по избранию меры пресечения на вопрос, что он делал во Львове в день убийства Фарион, Зинченко пытался убеждать, что в городе "есть более интересные места", но Львов оказался для него "скучным".

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