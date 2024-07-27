Подозреваемого вычислили в сети, считает эксперт.

Экс-нардеп, ученый и языковед Ирина Фарион убита во Львове, и для того, что подготовить к совершению преступления такого парня, как подозреваемый, - 18-летний юноша, необходимо до полугода.

Перед тем, как завербовать, его вычислили в сети, выяснили, что он "не согласен с политикой или языковой, или исторической, или государственной", юрист, бывший сотрудник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Анатолий Фесун.

"Я думаю, не менее трех месяцев-полугода. Но, суть в чем, что вы посмотрите, подобранное лицо какого возраста - которого легко сломать... Перед тем, как завербовать, его вычислили в сети, что у него есть такие намерения, что он не согласен с политикой или языковой, или исторической, или государственной", - отметил эксперт.

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Ирина Фарион убита - что надо знать сейчас о преступлении

Языковеда, которой было 60 лет, ранили на ул. Масарика вечером 19 июля. Фарион госпитализировали и прооперировали, но не смогли спасти - она умерла. 25 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что подозреваемый в убийстве Фарион задержан.

Возможный злоумышленник - 18-летний Вячеслав Зинченко. Мать подозреваемого Елена Зинченко не верит, что он мог совершить это преступление. Женщина утверждает, что парня "используют".

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