По словам Елены Зинченко, она не узнала Вячеслава и на первых фото вероятного киллера в панаме.

Мать подозреваемого в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслава Зинченко Елена не верит, что ее сын мог совершить это преступление. Об этом она сказала в интервью Informator.

По словам женщины, даже следователи начали сомневаться, что ее сын является убийцей Фарион.

"Нет, я не верю. Его, кажется, используют. Это так. А для чего, я не знаю. Когда здесь были следователи, то, по моему мнению, они также так не считали. ... Когда приехали - да. Но после обыска и допроса были другие ощущения", - рассказала мать подозреваемого. Видео дня

Она также отметила, что ничего подозрительного в поведении сына не заметила, не узнала она Вячеслава и на первых фото вероятного киллера в панаме, которые облетели соцсети.

"Сначала так присматривалась. А потом просто послушала свидетелей, которые там выступали. Они говорили о 2-3 неделях. Это первое, о чем я подумала, что не может такого быть. Ну, это я уже потом анализировала. И когда говорили, что рост 170-180 см, а я знаю, что мой сын почти под 190 см. Где-то метр восемьдесят пять. То есть это также не о моем сыне говорили. И также говорили о промежутке в 10 см. То есть знаете, это такой разбег большой, но все равно не попадало... И я была уверена, что это не он", - подчеркнула Елена Зинченко.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион: что известно

Накануне подозреваемый в убийстве языковеда, общественного деятеля Ирины Фарион Вячеслав Зинченко не признает своей вины в преступлении, которое ему инкриминируют.

После судебного заседания по избранию меры пресечения на вопрос, что он делал во Львове в день убийства Фарион, Зинченко пытался убеждать, что в городе "есть более интересные города", но Львов оказался для него "скучным".

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