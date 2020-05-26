Жуткое убийство девочки под Харьковом: на теле обезглавленного ребенка насчитали 75 ножевых ранений

На голове погибшей девочки обнаружены 25 колото-резаных ран.

В деле о резонансном убийстве школьницы Кристины из харьковского села Подворки, в котором подозревают ее мать Татьяну, полиция раскрыла детали о многочисленных ножевых ранениях как на теле, так и на голове ребенка.

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Об этом рассказал представитель полиции в эфире программы «Говорит Украина». Он добавил, что на теле девочки были найдены следы 75 ножевых ранений, к тому же они были нанесены разными ножами. В частности, 25 колото-резаных ран были обнаружены на голове погибшей девочки и еще 50 - на ее теле.

Ранее в материалах следствия по резонансному убийству, которые были опубликованы в Едином реестре судебных решений, отмечалось, что на теле и голове девочки были не менее 20 ножевых ранений, которые как предполагают, нанесла ей мать.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля около 6 утра на окраине Харькова увидели голую окровавленную женщину в неадекватном состоянии с ножом и пакетом, в котором была человеческая голова. Патрульные полицейские, которые задержали жительницу поселка Подворки, рассказали, что когда приехали на место происшествия, женщина бросалась на них и пыталась убежать.

Через несколько часов в полицию обратился мужчина, который сообщил, что живет вместе с сестрой и ее 13-летней дочерью, и сегодня утром обнаружил обезглавленное тело племянницы.

Женщину отправили на два месяца за решетку без права на залог. Однако адвокаты подозреваемой подали апелляцию - требуют для подзащитной круглосуточного домашнего ареста.

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