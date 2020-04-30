В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете (фото, видео)

Женщина находилась в неадекватном состоянии. А позже в одном из сел нашли обезглавленный труп 11-летней девочки.

В Харькове полиция задержала голую женщину, которая шла по городу с отрубленной головой в пакете.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

"Полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", - говорится в сообщении.

Что-либо объяснять и рассказывать сотрудникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в отдел полиции.

Как отмечается, позже в полицию поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту проживания в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочкой.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Информация о данных событиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.