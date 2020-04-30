"Меня только Божий суд ждет": убийца дочери в Харькове устроила истерику в суде

Не сумев успокоить женщину, судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

38-летняя Татьяна Пьянова, которая обезглавила собственную дочь в селе Подворки под Харьковом, устроила скандал в суде во время избрания ей меры пресечения.

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Видео с заседания суда опубликовала в соцсети журналистка Анна Юрченко. В суде сначала женщина стала отрицать, что ее фамилия Пьянова, и заявила, что не будет слушать судью, так как он обращается не к ней.

"Суд вас предупредил", – попытался успокоить ее судья.

"Какой суд, ваш? Меня только Божий суд ждет, а не этот", – ответила женщина.

Когда охранник дотронулся до ее руки, Пьянова вскрикнула: "Не толкай меня! Ты меня рожал, что ты меня трогаешь?!"

Не сумев успокоить женщину, судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

В доме, где произошло убийство, следователи и полиция закончили следственные действия.

По словам соседей, женщина сама воспитывала дочь, они жили бедно, но девочка всегда выглядела опрятно. Мама девочки часто была агрессивной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором была отрезанная человеческая голова. Позже в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживает вместе со своей сестрой и ее дочерью.