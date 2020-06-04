Убийство 3-летнего сына депутата: у следствия до сих пор нет подозреваемых в заказе нападения – адвокат

1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета, владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

Правоохранители не пытаются установить заказчиков убийства депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил адвокат семьи Соболевых Егор Бодров.

Он отметил, что до самого дня убийства 1 декабря прошлого года группа людей изучала перемещение Соболева на месте будущего преступления. Это, как он утверждает, молодчики из организации "Традиция и порядок".

"Мы все знаем, что подозреваемый в организации убийства Юсуп Абуев находится в международном розыске. Но еще в ноябре он был подозреваемым по другому делу, однако это не помешало ему готовить убийство, хотя он уже был в поле зрения правоохранителей, как и организация, к которой он имел отношение, - "Традиция и порядок". Андрей Лаврега, который подозревается в убийстве ребенка и покушении на Соболева, также был в разработке СБУ еще до совершения этого преступления. Органам следствия еще в декабре было известно о ряде лиц, которые осуществляли разведку места пребывания Соболева возле ресторана "Марио" и исчезли оттуда за час до убийства. Но они до сих пор не допрошены", - заявил адвокат.

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Говоря о заказчиках этого преступления, адвокат отметил, что следствие до сих пор не имеет подозреваемых и формально подходит к расследованию.

«Определены следователи и прокуроры - 15 следователей и 17 процессуальных руководителей, но фактически делом занимаются двое следователей, которые физически не в состоянии обеспечить надлежащее расследование», - сказал Бодров.

Он также добавил, что заказчиков покушения на жизнь Соболева до сих пор не установлено.

«Где-то через месяц производство по стрельцам и их пособниках будет в суде, и тогда мы увидим, отработали ли следователи информацию самого Соболева относительно вероятных заказчиков. Речь идет о бывших судьях Высшего хозсуда Татькова и Емельянова и адвоката Руслана Браславского, также экс-нардепа Александра Грановского, бизнесмена из Мариуполя Николая Дома. Все действия в рамках следствия на 99% направлены на исполнителей убийства, а по установлению заказчиков никаких действий не происходит», - заявил Бодров.

Он также сообщил, что ранее под давлением адвокатов Соболева большинство из этих лиц были допрошены, но ни один не согласился на проведение проверки их показаний на полиграфе.

"Это является основанием для их отработки следствием сегодня", - уверен адвокат.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2019 года в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность», владелец ресторана «Марио» Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который находился в салоне автомобиля.

2 декабря полиция сообщила о задержании двух подозреваемых в убийстве ребенка, на следующий день им сообщили о подозрении в совершении преступления по пп. 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

4 декабря суд арестовал обоих подозреваемых без права на внесение залогов.

По данным Офиса генпрокурора, в настоящее время шестерым лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, четверо человек находятся под стражей, двое - в международном розыске.

15 января 2020 года Соболев и его жена объявили о выплате вознаграждения в размере 2 млн грн тому, кто поможет выйти на заказчика убийства.

В феврале Соболев заявил о подготовке нового покушения на него и его семью.

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