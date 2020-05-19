Убийство 13-летней девочки на Харьковщине: фото голой подозреваемой в сеть "слил" спецназовец

Силовика обещают наказать.

Фото обнаженной жительницы Харьковской области, ныне подозреваемой в убийстве собственной 13-летней дочери, Татьяны Пьяновой в сеть выложил боец полка особого назначения.

Об этом сообщает местное издание Newsroom со ссылкой на слова руководителя областного главка Валерия Сокуренко.

Читайте такжеЖестокое убийство школьника в Днепре: подозреваемого арестовали на 60 дней

«Расследование будет завершено, работника накажут», – заявил он.

При этом правоохранители пока устанавливают, кто выложил в сеть фото отрубленной головы погибшей девочки.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова человека. Откровенные фото инцидента появились на нескольких местных Telegram-каналах.

Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживает вместе со своей сестрой и ее дочкой.

В конце концов полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь.

28 мая апелляционный суд Харькова рассмотрит апелляционную жалобу адвоката подозреваемой в умышленном убийстве своей 13-летней дочери Татьяны Пьяновой относительно изменения меры пресечения.