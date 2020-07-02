Убийство 11-летней Лукьяненко: суд Одесской области завершил исследование письменных доказательств

С 27 января 2020 года суд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме.

Раздельнянский районный суд Одесской области завершил исследование письменных доказательств по делу о жестоком убийстве 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко, совершенном в 2019 году.

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Как сообщили УНИАН в суде, 2 июля коллегия судей в закрытом заседании закончила исследование письменных доказательств по делу, которые были представлены стороной обвинения, а также допросила пострадавших.

«Судебное заседание отложено для вызова свидетелей», - отметили в суде.

Следующее заседание назначено на 3 августа.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня девочку обнаружили убитой в выгребной яме, был задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом) Уголовного кодекса.

22 ноября обвинительный акт против Тарасова был направлен в суд, 10 декабря в суде Тарасов заявил, что не признает себя виновным. Его удерживают в одиночной камере в Одесском следственном изоляторе.

27 января 2020 года суд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме.

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