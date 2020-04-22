На Одесщине суд продлил арест обвиняемому в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

Следующее заседание назначено на 21 мая.

Раздельнянский районный суд Одесской области продлил арест Николаю Тарасову, которого подозревают в жестоком убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в райцентре Ивановка в 2019 году.

Как сообщили в суде, 21 апреля коллегия судей в закрытом заседании рассмотрела ходатайство прокурора об избрании меры пресечения обвиняемому.

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Отмечается, что по результатам рассмотрения ходатайства, Тарасову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Следующее судебное разбирательство назначено на 21 мая, которое также планируется в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили в выгребной яме, по подозрению в убийстве задержали 22-летнего местного жителя Николая Тарасова.

Преступление классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов был помещен в СИЗО, 22 ноября обвинительный акт направили в суд.

10 декабря в Раздельнянском суде Одесской области во время подготовительного заседания Тарасов заявил, что не убивал Лукьяненко, а признательные показания дал под давлением правоохранителей.

27 января 2020 года Раздельнянский райсуд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме.