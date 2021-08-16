Новые выборы состоятся, очевидно, уже в следующем году.

Криворожские активисты рассказали о последней встрече с мэром города Константином Павловым, тело которого вчера обнаружили с огнестрельным ранением в собственном доме. Они также высказали мнение, что Павлова могли довести до самоубийства.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Последний раз активисты видели вживую мэра во время репетиции поднятия флага, который установили в центре города.

"Он был довольно нервным. У флагштока был нервный, руки тряслись. Он из-за чего-то переживал - это было заметно", - говорит активист Алексей Таймурзин.

Обязанности покойного главы города должен исполнять секретарь горсовета Александр Котляр. В провластной "Слуге народа" ранее сообщили, что новые выборы в Кривом Роге пройдут, вероятно, весной 2022 года.

Смерть Константина Павлова - что известно

15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.

Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.

Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Автор: Юрий Годован