Криворожские активисты рассказали о последней встрече с мэром города Константином Павловым, тело которого вчера обнаружили с огнестрельным ранением в собственном доме. Они также высказали мнение, что Павлова могли довести до самоубийства.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Последний раз активисты видели вживую мэра во время репетиции поднятия флага, который установили в центре города.
"Он был довольно нервным. У флагштока был нервный, руки тряслись. Он из-за чего-то переживал - это было заметно", - говорит активист Алексей Таймурзин.
Обязанности покойного главы города должен исполнять секретарь горсовета Александр Котляр. В провластной "Слуге народа" ранее сообщили, что новые выборы в Кривом Роге пройдут, вероятно, весной 2022 года.
Смерть Константина Павлова - что известно
- 15 августа в собственном доме в селе Вольное Днепропетровской области нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Тело мужчины обнаружил его знакомый. Рядом с погибшим лежало оружие.
- Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Павлова (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Рассматривается несколько версий гибели мэра: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, доведение до самоубийства.
- Павлова похоронят 19 августа на Центральном кладбище Кривого Рога.
- Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в 2020 году. Он был кандидатом от ОПЗЖ.