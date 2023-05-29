Российские оккупанты воруют у украинских детей второе лето подряд.

Несмотря на второе лето в условиях полномасштабного вторжения России в Украину, родители пытаются устроить хоть какой-то отдых своим детям.

Как говорится в сюжете ТСН, если в 2022 году работали только 150 летних лагерей из почти 5 тысяч имеющихся в Украине по состоянию на 2021 год, то в 2023 году уже открылись 900.

В частности, родители подыскивают для своих детей такие варианты, чтобы отдых был активный и безопасный.

"Чтобы была насыщенная программа, чтобы они куда-то ходили. Смотрела, чтобы было обязательно укрытие, какое-то бомбоубежище", – объясняет мать одной из девочек, которая как раз подыскивает место отдыха для нее.

Где детям можно безопасно отдохнуть в Украине летом 2023 года

1. Прикарпатье. Летние лагеря в карпатских селах готовы в этом году принять больше детей на отдых, ведь вынужденные переселенцы из фронтовой зоны, которых расселяли здесь в прошлом году, уже уехали. Поэтому владельцы этих лагерей уже успели провести ремонты, подготовить бомбоубежища, составить программу и нанять воспитателей под новый летний сезон. В целом летний отдых в карпатских детских лагерях стоит от 10 до 40 тысяч гривень.

2. Закарпатье. В этом году здесь будет работать 17 детских летних лагерей. Количество таких учреждений в регионе увеличилось за счет того, что сюда переместились детские лагеря из менее безопасных мест. Цены стартуют от 7 тысяч гривень за путевку.

3. Одесщина. Пока традиционный морской отдых на побережье Черного моря под запретом, поэтому многочисленные детские лагеря в регионе стоят пустые. Впрочем, жители Одесской области и других регионов на свой страх и риск привозят своих детей сюда самостоятельно. Пока же местные власти решают судьбу пляжного сезона – разрешат ли его хоть в каком-то формате, жители Одессы могут пристроить своих детей разве что в традиционных пришкольных лагерях, но лишь на июнь.

4. Киев. В столице также активно работают дневные пришкольные детские лагеря, куда работающие родители могут отдавать своих детей с понедельника по пятницу без ночлега. Стоимость двухнедельной смены в среднем составляет около 9 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное агентство развития туризма (ДАРТ), перед началом летнего сезона отпусков, обновило правила безопасности во время путешествий по Украине. В этом году, как и в прошлом, во всех регионах страны действуют определенные ограничения и запреты.

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