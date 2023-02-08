Тело ученика третьего класса нашли подо льдом местного водоема.

В Киевской области провалился под лед и погиб 11-летний мальчик.

Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Страшная трагедия в Белогородке. 11-летний Виталик провалился под лед и погиб. Вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок пропал. Тело ученика третьего класса нашли подо льдом местного водоема", - отметил он.

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Он призвал всех родителей со всей серьезностью отнестись к досугу своих детей.

Инциденты с провалами под лед

С наступлением холодов традиционно фиксируются случаи провалов людей под лед на водоемах. На днях в Полтавской области мужчина и 5-месячный ребенок провалились под лед на реке Днепр. К счастью, их удалось спасти.

В январе в Киевской области на реке Рось под лед провалилась группа детей. Двое детей были спасены, один ребенок погиб.

А 6 февраля в Винницкой области погиб восьмилетний мальчик, провалившись под лед на водоеме.

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