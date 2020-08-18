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Отказала в интиме: в Харькове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за убийство женщины

17:19, 18 августа 2020
Происшествия
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В Харькове задержали грузина, которого разыскивал Интерпол / фото hk.npu.gov.ua

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 59-летний иностранец с июля текущего года разыскивался по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 2 ст. 105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Злоумышленник в 2015 году организовал убийство по найму гражданки, 1980 года рождения. Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчины вступить с ним в интимные отношения, и в дальнейшем - в брак. Чтобы избежать наказания, задержанный некоторое время скрывался на территории Украины», - говорится в сообщении.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области по информации Интерпола установили местонахождение иностранца и 18 августа задержали его.

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Ему может грозить наказание - до 20 лет лишения свободы.

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Автор: Светлана Макринская

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