Отказала в интиме: в Харькове задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол за убийство женщины

Злоумышленник заказал убийство женщины из-за ее отказа вступить с ним в интимные отношения, а в дальнейшем - выйти замуж.

В Харькове полицейские задержали гражданина Грузии, который находился в международном розыске за организацию заказного убийства.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 59-летний иностранец с июля текущего года разыскивался по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 33, ч. 2 ст. 105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Злоумышленник в 2015 году организовал убийство по найму гражданки, 1980 года рождения. Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчины вступить с ним в интимные отношения, и в дальнейшем - в брак. Чтобы избежать наказания, задержанный некоторое время скрывался на территории Украины», - говорится в сообщении.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области по информации Интерпола установили местонахождение иностранца и 18 августа задержали его.

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Автор: Светлана Макринская