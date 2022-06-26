Полицейские еженедельно проводят мероприятия по противодействию диверсионно-разведывательной деятельности на территории Украины.

Полицейские в ходе профилактических мероприятий по выявлению и противодействию ДРГ в приграничных районах с Беларусью во время осмотра помещения беларуса обнаружили винтовку, военную форму, тротиловые шашки, боевые патроны и средства радиосвязи.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона.

"У гражданина Беларуси, который живет в приграничном районе Украины, обнаружили винтовку Мосина (использовали военные в советские времена - УНИАН), тротиловые шашки, порох, боевые патроны, военную форму вооруженных сил Беларуси, а также средства радиосвязи", - рассказал Енин.

По его словам, полиция активно противодействует диверсионно-разведывательной деятельности против Украины и продолжает задерживать агентов, которые работают в тылу и оказывают врагу важную информацию.

Он напомнил, что с начала военного российского вторжения, полицией разоблачены почти 100 диверсионных групп, задержаны около 900 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности.

Он добавил, что в Украине еженедельно продолжают отрабатывать почти 20 тыс. человек, которые могут быть потенциально причастными к работе на врага.

"Враг не оставляет усилий дестабилизировать обстановку в тылу страны, поэтому правоохранители наносят превентивные удары по агентуре и агентам Кремля, которые затаились на территории Украины. По статье коллаборационизм открыто уже 830 уголовных производств и 1355 лицам уже сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - сказал Енин.

По его мнению, нет никаких сомнений в том, что российская сторона будет пытаться использовать все рычаги влияния для вовлечения Беларуси в военные действия на территории Украины.

"Мы видим много примеров, которые подтверждают участие Беларуси в агрессии против Украины...Тем не менее, мы пока не видим задействование беларуских военных подразделений в широкомасштабном военном вторжении против нашего государства", - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны в ночь на 25 июня по территории Украины нанесен массированный ракетно-бомбовый удар. Отдельно, российские бомбардировщики "работали" непосредственно с территории Беларуси.

В ГУР заявили, что ракетные удары с территории Беларуси являются провокацией РФ с целью втягивания Беларуси в войну против Украины.

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