Российские оккупанты нигде не смогут спрятаться от ВСУ.

Украинские защитники 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили бронированную технику российских оккупантов, которую те спрятали в ангаре.

Соответствующее видео обнародовали на Facebook-странице бригады.

"45 оабр представляет: приквел игры – "Найдите нас, если сможете!",- говорится в подписи к видео.

Ранее, как писал УНИАН, неподалеку Гуляйполя Запорожской области украинские военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады разгромили технику и живую силу российских оккупантов.

Справка УНИАН. 45-я отдельная артиллерийская бригада – подразделение Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Создан в 2014 г. в составе корпуса резерва. Место временного базирования - Яворов Львовской области. С началом полномасштабной вооруженной агрессии РФ 45 ОАБР приступила к выполнению боевых задач по назначению в зоне активных боевых действий.

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