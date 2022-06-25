Кроме того, оккупанты возобновили пуски "Искандеров" с территории соседней страны.

Ночью 25 июня Российская Федерация впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В общем сегодня РФ выпустила по территории Украины более полусотни ракет различных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

"Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны. Крылатые ракеты "Калибр" морского базирования в основном были направлены по целям на западе Украины", - говорится в сообщении.

На северном направлении с самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования с оперативно-тактических комплексов – "Искандер" и "Точка-У".

На южном направлении оккупанты применили ракеты "ОНИКС" оперативно-тактически комплекса "Бастион".

В Командовании Воздушных сил ВСУ отмечают, что ракеты Х-22," Оникс", "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для украинских комплексов ПВО. Скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичной и крайне сложной задачей для имеющихся в Украине средств ПВО.

Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Ракетные удары по Украине 25 июня: что известно

Утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Пока известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской, Хмельницкой области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем.

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирщине. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, были обстреляны военные объекты в городе и окрестностях.

Около 5:00 субботы российские оккупанты нанесли ракетные удары с воздуха и земли по военному поселку Десна Черниговской области. Всего захватчики выпустили 20 ракет с территории Беларуси.

Кроме того, российские войска выпустили из Черного моря шесть ракет по военному объекту в Яворовском районе Львовской области, две удалось сбить.

Во время воздушной тревоги утром 25 июня силами ПВО были сбиты две ракеты над Хмельницкой областью.

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