Женщина получила травму головы после падения.

В центре Киева туристка во время поездки по Крещатику на электросамокате, упала и травмировала голову.

Детали инцидента рассказал в Facebook заместитель руководителя столичной Муниципальной стражи Антон Колумбет.

По его словам, "муниципалы" оказали пострадавшей первую помощь, впоследствии ее доставили в больницу на "скорой".

"Таких случаев становится все больше. Если окинуть статистику невооруженным глазом, то счет идет на десятки случаев по городу в будние дни, и сотни - в выходные. Люди дерутся сами, врезаются в других, травмируются и травмируют", - пишет Колумбет.

Он подчеркнул, что вопрос регулирования правил эксплуатации данного вида транспорта требует глубокой общественной дискуссии. "И планирую эту дискуссию инициировать через Департамент муниципальной безопасности КГГА", - добавил чиновник.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве снизили разрешенную скорость для электросамокатов до 20 км/ч.

24 июня КГГА подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов столицы. Среди главных ограничений, предусмотренных документом, – уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч, введение зон запрета передвижения и оставление самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставления операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.

Автор: Юрий Годован