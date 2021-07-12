Девушку, которая сбила пешехода, получила штраф в размере 127 тысяч гривень.

Шевченковский районный суд Запорожья признал электросамокат транспортным средством в деле о наезде на пешехода, находившемся на тротуаре.

Об этом сообщает профильное издание Я и Закон со ссылкой на решение суда.

Согласно определению суда, электросамокат - это транспортное средство, предназначенное для перевозки людей и (или) багажа, с установленным на нем специальным оборудованием или механизмами. В соответствии с пунктом 11.13 Правил дорожного движения, запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Суд вынес обвинительный приговор и признал водителя самоката виновным в нарушении действующих правил на транспорте (статься 291 Уголовного кодекса Украины). Водителя осудили на один год лишения свободы, но наказание заменили отбыванием испытательного срока на один год.

Также, суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемой 127 тысяч гривень штрафа. Из которых – 102 тысячи гривень компенсации материального ущерба, 23 тысяч гривень - морального ущерба, и 2 тысячи гривень - расходы на юридическую помощь.

Инцидент случился в июне 2020 года. Водитель электросамоката Хіаоmі Мі Electiric Scooter М365 двигалась по тротуару и сбила пешехода. В результате столкновения, потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

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Электротранспорт в Украине: законопроекты

В Верховную Раду внесли два законопроекта, которые устанавливают правила движения для водителей электросамокатов и другого мобильного электротранспорта (сигвеев, гироскутеров и моноколес).

Проекты законов № 5731 и № 5732 были поданы в парламент 5 июля.

Законопроект № 5731 предлагается запретить управлять электросамокатом людям младше 16 лет. Они имеют право ездить по специальным велодорожкам, а если их нет - по краю проезжей части дороги, улицы или обочины.

Пользователи электротранспорта должны использовать исправный транспорт, обязаны будут надевать застегнутый мотошлем для поездки. Также они не должны отвлекаться от вождения или перевозить грузы, мешающие управлять транспортным средством.

Законопроект № 5732 предлагает наказывать водителей электротранспорта за нарушение ПДД штрафами в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн). Если водитель нарушил правила, будучи пьяным, этот штраф вырастает до 40 необлагаемых минимумов (680 грн).

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Автор: Денис Прядко