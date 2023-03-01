Предатель сам предложил врагу свою помощь в войне против Украины.

В Николаеве контрразведчики СБУ разоблачили российского агента под псевдонимом "Шакал". Его задержали и тем самым предотвратили передачу врагу сведений в сфере обороны.

Пресс-центр СБУ информирует, что агентом ФСБ оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.

"Под прикрытием тренировок украинских защитников он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории южного региона. В первую очередь российской спецслужбой ему ставились задачи – выявить места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ. Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ. Разведывательная информация нужна была оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам нашего государства", – говорится в сообщении.

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По данным следствия, предатель сам предложил врагу свою помощь в войне против Украины, выйдя на администратора Telegram-канала и чат-бота пророссийской направленности.

Офис генпрокурора информирует, что в начале февраля мужчина прислал имеющуюся у него информацию о местонахождении боеприпасов иностранного производства для танков и гаубиц. При этом он отметил географические координаты одной из воинских частей, где они хранятся.

Также подозреваемый среди прочего интересовался, сколько времени пройдет от момента сброса координат до нанесения удара. Через два дня администратор канала лично связался с ним и поставил задачу по получению фото склада боеприпасов. При попытке выполнения этой задачи мужчина и был задержан.

Во время обысков у него обнаружен и изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности, деньги, а также 72 патрона к автомату АК-74 калибра 5.45.

Задержанному жителю Николаева сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), он взят под стражу.

Борьба с прислужниками РФ в Украине

В феврале в Одесской области задержали предателя, который разведывал позиции украинской противовоздушной обороны вблизи Черного моря. ФСБ завербовала его через брата, который входит в состав оккупационных группировок.

Также Служба безопасности Украины разоблачила сотрудника "Укрзализныци", который работал на Федеральную службу безопасности России и корректировал ракетные удары по Киеву.

Кроме этого, правоохранители задержали агента РФ, который корректировал ракетные удары по Харькову 5 февраля. Предатель работал с российской военной разведкой

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