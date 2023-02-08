Мужчина в частности передавал врагу данные об объектах критической инфраструктуры и результатах попаданий.

Правоохранители задержали корректировавшего агента РФ ракетные удары по Харькову 5 февраля. Предатель работал с российской военной разведкой.

Как сообщает Служба безопасности Украины, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура города.

"По данным следствия, корректировщиком оказался местный житель, который сотрудничал с российской военной разведкой. Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что российские оккупанты использовали указанные локации как потенциальные цели для ракетных атак, а после "прилетов" они ставили этом же агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента, его причастность к недавним ракетных атак на жилой дом и высшее учебное заведение Харькова, а также установили его российских кураторов", - добавили в СБУ.

По данным следствия, вражеский агент вел коммуникацию с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. В частности, на "задание" предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь избежать отслеживания.

"Однако, это не помешало для его выявления контрразведчиками СБУ. Сотрудники спецслужбы задержали агента РФ непосредственно во время выполнения очередного задания врага – сбора информации о результатах ракетного обстрела одного из высших учебных заведений города", - рассказали в ведомстве.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ракетный обстрел Харькова

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты 5 февраля обстреляли Харьков ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. В результате обстрела пострадали пять человек.

Вас также могут заинтересовать новости: